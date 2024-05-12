Erzurum Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi Yayınevi'ne sansür: "Belediye başkanı istemiyor"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi Yayınevi'ne ait bazı kitapların stantlara konulmasını siyasi içerik taşıdıkları gerekçesiyle yasakladı. CHP'li Adnan Atalay, görevlilerinin talimatı başkan Mehmet Sekmen'in verdiğini söylediklerini aktardı.

17 Mayıs'ta başlayacak olan 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, sansür tartışmalarıyla gündemde.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kırmızı Kedi Yayınevi'ne ait, yazarlar Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Timur Soykan gibi isimlerin kitaplarını, bu eserlerin siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle fuar alanına sokmama kararı aldı. Bu kararın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla alındığı öğrenildi.

TELE 1'den Ebru Kaymaz'ın haberine göre; CHP’li Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay, yasağın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kararı olduğunu açıkladı. Atalay, protesto etmek için fuara katılmayacaklarını belirtti.

Fuarın henüz başlamadığını söyleyen Atalay, "Siyasi içerikli kitapları getirmeyeceksiniz dediler. Biz protesto ettik fuara katılmıyoruz. Biz daire başkanlarından böyle bir tepki görünce 'Kesinlikle siyasi kitapları belediye başkanımız Mehmet Sekmen istemiyor' diye kendileri paylaştılar. Biz de protesto için katılmıyoruz dedik kendilerine" diye konuştu.

'KİTAPLARI STANDINIZA GELİP KALDIRIRIZ DEDİLER'

Atalay, eğer kitapları getirirlerse kendilerine "Biz gelip standınızdan kaldıracağız" denildiğini anlattı ve şöyle devam etti:

"Belediye başkanı müsaade etmiyormuş, 'Ben bunlar yasaklı yayınlar değil. Yasak olan bir yayını biz zaten satmayız' dedik. Bunlar Merdan Yanardağ’ın kitabı, Barış Pehlivan’ın İsmail Saymaz’ın kitabı bunlar. Ben kendilerine 'Ne hakla siz polis misiniz?' diye tepki gösterdim."