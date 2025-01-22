Erzurum Ovası eksi 24 ile buz kesti

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum’da sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi.

Kent merkezinde nispeten daha az etkili olan soğuk hava Erzurum Ovası’nda sabah adeta Sibirya’yı aratmayan manzaralar oluşturdu. Ağaçlar kırağı ile kaplanırken bazı dereler dondu. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinin başında ise eksi 29,3 ile Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömerli köyü geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yine bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.