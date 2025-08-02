Erzurum Palandöken eteklerinde özel futbol maçı

Erzurum'da protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce organize edilen futbol maçında, özel gereksinimli bireylerle futbol oynadı.

Palandöken Dağı eteklerindeki bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı ve diğer protokol üyeleri, özel bireylerle futbol oynadı.

Oldukca renkli görüntülerin oluştuğu ve 4- 4 biten maç sonunda Vali Çiftçi, özel bireylere madalya verip tatlı ikram etti. Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, amaçlarının özel bireyler ve aileleriyle güzel vakit geçirmek olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlandığını ve dostluğun kazandığını ifade eden Çiftçi, "Özel gereksinimli bireyler ve ailelerimizle beraber 'Aile Yılı' münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Bizim zaten bu tür halı saha maçlarımız devam ediyordu. Bugün de özel gereksinimli bireylerimizle bunu devam ettirmiş olduk" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Baro Başkanı Mesut Öner de etkinlikten duyduklerı memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Yazıcı ise fakülte olarak tüm tesis ve imkanları ile özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını söyledi.