Erzurum polisinden uyuşturucu operasyonu

Erzurum’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kilo 400 skunk maddesi yakaladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen araç üzerinde yapılan aramalarda 34 kilo 400 gram skunk maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5.125 TL ele geçirilmiş, konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.J. (1990 ) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” denildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü açıklamasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.” dedi.