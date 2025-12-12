Erzurum- Ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

ERZURUM'da refüje çıkıp ters dönen otomobildeki Ö.F.Y. (19) ile A.A. yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Refik Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Şehir merkezinden Çat ilçesi yönüne ilerleyen H.A.'nın (20) kontrolünü yitirdiği 25 AF 203 plakalı otomobil, refüje çıkıp, ters döndü. Kazada otomobildeki 4 kişiden Ö.F.Y. ile A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin trafikte zikzak çizerek refüjde ters döndüğü, arka sol tekerinin araçtan ayrılarak yola savrulduğu görüldü. (DHA)