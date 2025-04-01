Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 10:58
  • Giriş: 01.04.2025 10:58
  • Güncelleme: 01.04.2025 10:59
Kaynak: AA
Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar

ERZURUM (AA) - Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı.

Yılın yaklaşık 6 ayı karla kaplı bulunan kentin yüksek noktalarında baharın gelişiyle havalar ısınmaya başladı.

İlçeye bağlı yüksek rakımdaki Değirmenlidere Yaylası'nda "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı süsledi.

Zaman zaman karla karışık yağmur ve dolunun da etkili olduğu yaylada kar yağışı ve bahar bir arada yaşanıyor.

BirGün'e Abone Ol