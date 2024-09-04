Erzurum Valiliği’den alkol yasağı

Erzurum Valiliği, il sınırları içerisinde açık alanda alkol tüketilmesi yasakladı.

Vali Mustafa Çiftçi imzasıyla yayınlanan emirde “Bu karar Erzurum il sınırları içerisinde açıktan çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Kamunun istifadesine açık olan park/bahçeler ile piknik ve mesire alanlarında; eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtlarının çevrelerinde (200 metre çevrelerinde), ibadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde (200 metre çevrelerinde), otogarlar ve terminallerde, tarihi ve kültürel mekânlarda (Tabyalar, Kale vb. yerler), terk edilmiş yapılar ile inşaat ve metruk binalarda, mezarlıklarda, köprülerin altlarında ve alt-üst yaya geçitlerinde alkol tüketilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinin ihlalinden işlem yapılması amaçlanmaktadır” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada “çevreyi rahatsız edecek şekilde açıkta alkol tüketilmesinin tespiti halinde” Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uygulanacağı belirtildi.