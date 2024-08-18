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Erzurum Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 15:25
  • Giriş: 18.08.2024 15:25
  • Güncelleme: 18.08.2024 15:26
Kaynak: AA
Erzurum Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Erzurum'da hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda, 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmasının beklendiği ifade edildi.

Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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