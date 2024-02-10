Erzurum ve Ardahan'da 42 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 yerleşim yerine ulaşım gerçekleştirilemiyor.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Ardahan'da 18 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
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