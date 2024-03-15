Erzurum ve Ardahan'da kar etkili oldu
Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan kent merkezlerine kar yağdı.
Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, cuma namazından çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Kent merkezindeki tarihi yapılar da kar yağışıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan'da aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü.
Aralıklarla devam eden kar, hava sıcaklığının 3 derece olması nedeniyle yerde uzun süre kalmadı.
Kar yağışı, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkilerinde etkisini artırdı.