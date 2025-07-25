Erzurum ve çevresi için kavurucu sıcaklık uyarısı

Erzurum Valiliği, 27 Temmuz 2025 tarihi itibariyle sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz (pazar) gününden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı ve yüksek hava sıcaklıklarının etkisinin 2 Ağustos (cumartesi) gününden itibaren azalacağı tahmin edilirken; İlimizde ise 27 Temmuz- 02 Ağustos tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının 34C’ye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir"

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar bata olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.