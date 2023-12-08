Erzurum ve Erzincan için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik uyarıda; Erzurum’un Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat, Aşkale ve Karayazı ilçeleri, Erzincan’ın Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan, Üzümlü ilçelerinde bu gece ve yarın (09.12.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların; güneyinde kuvvetli olması, yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiği belirtildi.

Uyarıda sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.