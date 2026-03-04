Erzurum ve Erzincan’da kar ve tipi: 339 yerleşim yerinin yolu kapandı
Erzurum ve Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplam 339 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum’da 4 mahalle yolu kapalı bulunurken, Erzincan’da ise 335 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Erzurum'da etkisini aralıklarla sürdüren kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.