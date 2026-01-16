Giriş / Abone Ol
Erzurum ve Kars'ta 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ajans Haberleri
  • 16.01.2026 12:32
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

