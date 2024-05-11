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Erzurum’da 4 ayda 774 kaza, 5 ölü

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 16:17
  • Giriş: 11.05.2024 16:17
  • Güncelleme: 11.05.2024 16:18
Kaynak: İHA
Erzurum’da 4 ayda 774 kaza, 5 ölü

TÜİK 2024 Nisan ayı dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum’da Nisan ayında 3, yılın ilk 4 ayında kaydedilen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Nisan döneminde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 13,13, ülke toplamında ise yüzde 0,57’lik oran gösterdi. 

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