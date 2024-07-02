Erzurum’da 6 kaymakamın görev yeri değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Erzurum’da görev yapan 6 kaymakamın görev yeri değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Erzurum’da görev yapan; Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı olarak, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam Rize Pazar Kaymakamı olarak, Çat Kaymakamı Muhammed Serdar Erdoğan Van Başkale Kaymakamı olarak, Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen Bingöl Vali Yardımcısı olarak, Olur Kaymakamı Fahri Onay Bingöl Vali Yardımcısı olarak ve Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan Bingöl Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandı. Ankara Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç Palandöken Kaymakamı olarak, İzmir Kiraz Kaymakamı Onur Titiz Karayazı Kaymakamı olarak, İzmir Beydağ Kaymakamı İrem Baha Yağan Çat Kaymakamı olarak, Bolu Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini Olur Kaymakamı olarak, Van Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Oltu Kaymakamı olarak ve Kırklareli Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş Hınıs Kaymakamı olarak atandı.