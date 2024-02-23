Erzurum’da 645 paket kaçak sigara yakalandı

Erzurum polisi yaptığı operasyonda 645 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; K.S isimli şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramada bin 645 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.