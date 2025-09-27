Erzurum’da 7’nci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Erzurum’da bir binanın dış cephe sıvasını yapan 50 yaşındaki Lokman Koçak, iskelenin bittiğini fark etmeyerek 7’nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, binanın 7’nci katında sıva yapan Lokman Koçak, iskelenin bittiğini fark etmeyip dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Lokman Koçak’ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin ifadesini aldı.

Öte yandan Koçak’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.