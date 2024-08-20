Erzurum’da ağır tecrit koşulları

Haber Merkezi

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, son dönemlerde hak ihlalleriyle gündemde olan Erzurum Dumlu 1 ve 2 Nolu Yüksek Cezaevlerinde kalan tutsakları ziyaret etti. Beştaş, yaptığı görüşmenin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı.

7 tutuklu ve hükümlü ile görüştüğünü söyleyen Beştaş, “Bu cezaevinin S tiplerinden bir farkı yok. En ağır hak ihlallerin yaşandığı cezaevlerinin başında geliyor. Şunu bir kez daha gördük ki tecrit her yerde var” dedi.