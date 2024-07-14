Erzurum’da altı ayda 3 bin 829 uçuş oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2024 yılı ilk altı içinde 589 bin 493 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı’nda 2024 yılının ilk yarısında 3 bin 829 uçuş gerçekleşti ve toplam 589 bin 493 kişi uçtu.

Altı ayda Erzurum Hava Limanı’ndan 3 bin 757 iç hat ve 72 dış uçuş gerçekleşti.

2023 yılının aynı döneminde ise toplam 3 bin 747 uçuş gerçekleşti ve 504 bin 867 kişi uçtu.

Erzurum’da altı ayda 585 bin 740 iç hatlar ve 3 bin 753 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı.

2024 yılının ilk altı ayı içinde Erzurum’dan 3 bin 345 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 4 bin 960 ton yük trafiği yaşandı.

Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.