Erzurum’da altı transfer

Spor Servisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı kulüp, altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara, Trabzonspor’dan kaleci Kağan Moradaoğlu, FC Viktoria Köln takımından Kerim Taşkale ile MSV Duisburg 19 yaş altı ekibinden Emre Çil, Sipay Bodrum FK’den Koray Kılınç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara ile üçer, Kağan Moradaoğlu, Kerim Taşkale, Emre Çil ve Koray Kılınç ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcularımıza ‘Erzurumspor ailemize hoş geldiniz’ diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.