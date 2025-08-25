Erzurum’da araçlar yan yattı

Erzurum’da iki aracın karıştığı trafik kazasında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Kentin en yoğun trafiğinin yaşandığı bölgelerden birisi olan Yakutiye ilçesi üniversitesi kavşağında meydana gelen trafik kazası sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 25 AEH 012 plakalı otomobil ile 34 COR 669 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 COR 669 plakalı araç yan yatarak yol ortasında kaldı. Kazaya karışan iki aracın yan yatması nedeniyle sürücü ve yolcular araçlarda sıkıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait ekiplerin zamanında müdahalesiyle yaralılar kurtarıldı ve ambülanslarla hastaneye sevk edildi.