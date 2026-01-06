Erzurum’da çığ uyarısı: Yüksek ve eğimli alanlar risk altında
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşların riskli bölgelerden uzak durmasını istedi.
Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde dikkatli ve tedbirli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.