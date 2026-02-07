Erzurum’da cip ile TIR çarpıştı: 4 ölü

Erzurum'da TIR ile kafa kafaya çarpışan cipteki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Erzurum istikametine seyir halinde olan Ramazan Katılmış yönetimindeki 41 BZ 206 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir yığınına dönen cipte sıkışan sürücü ile beraberindeki Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

4 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan ismi öğrenilemeyen TIR şoförü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.