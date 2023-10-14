Erzurum’da dolandırıcılık operasyonu: 39 şüpheli tutuklandı

Erzurum’da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39’u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden yasal bungalov kiralama firmalarının bilgileri kullanılarak açılan sahte hesaplar ve sitelerden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erzurum, Mersin, Adana, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Batman ve Manisa’da düzenlenen operasyonda toplam 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adliye kontrol kaldı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 124 adet fişek, 10,22 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 168 bin 50 TL para, 49 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.