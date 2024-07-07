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Erzurum’da dolu, köyleri beyaza bürüdü

Erzurum’da etkili olan yağmur ve dolu yağışı yaz ortasında yüksek kesimlerde adeta kıştan günleri hatırlattı.

Yerel
  • 07.07.2024 19:39
  • Giriş: 07.07.2024 19:39
  • Güncelleme: 07.07.2024 19:41
Kaynak: İHA
Erzurum’da dolu, köyleri beyaza bürüdü
FOTOĞRAF: İHA

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere köyünde bir yandan yoğun yağışla birlikte dereler taştı, bir yandan da dolu yağışı ile her yer beyaza büründü.

Kent merkezinde 87 kilometre uzaklıktaki Başkurtdere köyü sakinleri fındık büyüklüğündeki dolu tanelerini görünce hayretlerini gizleyemedi. Vatandaşlar bu anlarda cep telefonları kaydetti.

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