Erzurum’da feci kaza; araçlar bahçe duvarından aşağı uçtu

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında iki araç kavşakta çarpıştı daha sonra bir apartmanın bahçesine uçtu.



Palandöken ilçesinde kayak merkezine çıkan yol üzerinde gerçekleşen kazada Muhammet Faik Orhan ve Kadir Gökoğlan’ın kullandığı otomobiller çarpışarak bir binanın bahçesinden aşağı düştü.

Kazada her iki sürücü de yaralandı ve olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Apartman sakinleri olay sonrası karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu.



Muhammet Faik Orhan idaresindeki 34 JN 7887 plakalı otomobil ile Kadir Gökoğlan’ın kullandığı 25 FF 762 plakalı otomobil İbrahim Polat Caddesi’nde henüz sebebi belli olmayan nedenden dolayı kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden biri yaklaşık 5-6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücüler Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.