Erzurum’da ihale oyunları

Belediyelerin 2024 yılı Sayıştay denetim raporları yayımlandı. AKP’li Mehmet Sekmen yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik denetim raporunda da birçok tespite yer verildi.

Sayıştay denetçileri, belediye şirketlerinden ihale ile kiralanan araçların bakım onarım giderlerinin şirketlere ait olmasına rağmen belediye bütçesinden karşılandığını belirledi. Yapılan incelemede kiralanan araçlar için 2024 yılında 16 milyon 545 bin 734 TL harcama yapıldığı tespit edildi.

DENETÇİ YOK

Ayrıca yapılan denetimde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde beş iç denetçi kadrosu bulunmasına rağmen, bir kadro dışında atama yapılmadığı, iç denetim biriminin oluşturulmadığı, iç denetim raporunun düzenlenmediği de belirlendi.

Sayıştay denetçilerinin diğer tespitleri ise şöyle:

•“İdare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği'ne uyulmayarak parasal limitlerin altında kalmak amacıyla bazı mal alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölündüğü tespit edilmiştir. İhale yoluyla edinilmesi gereken idare alımlarının kısımlara bölünmesi sonucunda Kamu İhale Kanunu'nun rekabet ve eşit muamele ilkeleri de ihlal edilmektedir.

• Aziziye İlçe Belediyesi ile Yakutiye ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi’ne ödemesi gereken borçlarının tahsil edilmediği görülmüştür.

• Belediye sınırları içinde bulunan ATM alanları 2886 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek işletilmesi/kiralanması gerekirken bu taşınmazların ecrimisil karşılığında protokol düzenlenerek kullandırıldığı tespit edilmiştir.

• Büyükşehir belediyesinin tasarrufu altında olan ve il sınırları içerisinde yer alan tüm taksi duraklarının ihale yapılmaksızın ecrimisil karşılığında kullandırıldığı tespit edilmiştir.

• İdarenin hüküm ve tasarrufu altında olan muhtelif yerlerdeki elektrik trafoları için ilgili dağıtım şirketlerinden ecrimisil alınmadığı görülmüştür.

• İdari para cezalarının tahsiline yönelik gerekli yasal işlemlerin idare tarafından yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

• Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ticari nitelikteki plakaların İl Trafik Komisyonu kararları ve UKOME kararları ile ihalesiz ve süresiz olarak kullandırıldığı tespit edilmiştir.”