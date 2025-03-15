Erzurum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Erzurum’da ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen trafik kazasında 06 CFT 023 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta Mercedes marka araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kaza sonrası otomobilin ön tarafı dağılırken, sürücüler kazayı hafif şekilde atlattı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.