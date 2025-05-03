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Erzurum’da iki yeni okul yaptırılacak

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 13:42
  • Giriş: 03.05.2025 13:42
  • Güncelleme: 03.05.2025 13:42
Kaynak: İHA
Erzurum’da iki yeni okul yaptırılacak

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kente kazandırılacak iki yeni okul projesi için düzenlenen protokol imza törenine katıldı.
Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine; AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Hayırsever Osman Nuri Bakırcı, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Protokoller kapsamında; Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Alparslan İlkokulu’nun yerine 12 derslikli bir ilkokul, Konaklı Mahallesi’nde ise 2 derslikli okul binası ve 1 öğretmen lojmanının yapımı hayırsever katkısıyla gerçekleştirilecek.

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