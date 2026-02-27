Erzurum’da kar esareti... Yollar kapandı, araçlar kayboldu

(ERZURUM) - Yoğun kar yağışı ve tipiyle beyaza bürünen Erzurum’da araçlar kar altında kayboldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti; kent genelinde bin 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, Doğu Anadolu’da ise bu sayı 2 bin 454’e ulaştı.

Doğu Anadolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, Erzurum’da yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta ulaşım aksadı. Araç sahipleri sabah saatlerinde otomobillerini bulmakta zorlandı, bazı sürücüler araçlarını çıkarmak için uzun süre kürekle kar temizledi. Kaldırımlarda biriken kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, düşme tehlikesi geçirenler oldu.

Kent genelinde bin 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ekipler ana arterler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede sadece Erzurum değil, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ağrı’da da çok sayıda yerleşim yerinin yolu kapandı. Doğu Anadolu genelinde ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısının 2 bin 454 olduğu bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları buzlanma ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji, kar yağışı ve soğuk havanın bölgede etkisini sürdüreceğini açıkladı.