Erzurum’da kar yağışı ilçeleri adeta felç etti

Erzurum’da etkisini artırarak devam ettiren kuvvetli kar yağışı kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı, Oltu ilçesinde olumsuzlukları beraberinde getirdi. İki gündür etkili olan kar ilçeyi adeta beyaz bir örtü gibi kapattı. İlçe merkezindeki kar yüksekliği 15 cm’ye ulaştı. Oltu’ya bağlı grup mahalle yolları tamamen kapandı, bu nedenle taşımalı eğitim gören öğrencilere bir günlük kar tatili verildi.

Oltu Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Yurttaşlar, "Ne kadar kar yağarsa yağsın, önümüz bahar. Bu kadar yoğunluğun büyük bir etkisi olacağını düşünmüyoruz," diyerek, havaların ısınmasıyla karın etkisinin azalacağına inandıklarını belirttiler.