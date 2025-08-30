Erzurum’da kebapçıda çıkan yangın evlere ve otele sıçradı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi kebapçıda çıkan yangın evlere ve otele sıçradı.



Edinilen bilgiye göre bugün gece 00.15 sıralarında cağ kebabı lokantalarının bulunduğu cadde üzerinde bir iş yerinin çatısında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kebapçılardaki yangın, çevrede bulunan bazı evlere de sıçradı. İş yeri ve çevre evlerde bulunan vatandaşlar bir taraftan tahliye edilirken, itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahalesini sürdürüyor.

Yangın bölgede bulunan bir otele de sıçradı. Binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yangına müdahale sürüyor.