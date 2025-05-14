Erzurum’da mayıs ayında kar yağışı

Erzurum, mayıs ayı ortasında yağan karla beyaz büründü.

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum’da mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırtmadı. Gece etkili olan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini beyaza bürüdü. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşlara şemsiyelerini kullanmak zorunda bıraktırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Erzurum’un da içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.