Erzurum’da servis aracı yan yattı: 6 yaralı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında kişi yaralandı.

Erzurum Yakutiye ilçesi Kuzey Çevre Yolu’nda henüz sebebi bilinmeyen şekilde, seyir halindeki servis aracı kaza yaparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambülans ve itfaiye aracı sevk edildi. Polis bir süre yolu trafiğe kapattı. Kazada 6 kişinin yaralandığı ve Erzurum kent merkezindeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza sonrası yol kapatan araç çekici ile kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Polis olay ile ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.