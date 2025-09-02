Giriş / Abone Ol
Erzurum’da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • Giriş: 02.09.2025 19:11
Kaynak: AA
Erzurum’da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Karayazı ilçesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhsan Gülün idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kırsal Bezirhane girişinde yoldan çıkarak takla attı ve araziye savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile sürücünün babası Tahsin ve annesi Hatice Gülün yaşamını yitirdi, kardeşi Serhat yaralandı.

