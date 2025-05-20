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Erzurum’da tosun karayoluna çıktı

Ajans Haberleri
  • 20.05.2025 10:38
  • Giriş: 20.05.2025 10:38
  • Güncelleme: 20.05.2025 10:38
Kaynak: İHA
Erzurum’da tosun karayoluna çıktı

Erzurum’da karayoluna çıkan büyükbaş hayvan tır sürücüsüne zor anlar yaşattı.
Sahibinden kaçan ve Kuzey Çevre Yolu’na çıkan bir tosun uzun süre yolda seyir halindeki tırın önüne geçerek yoluna devam etti. Hayvanın zarar görmemesi ve trafikte kazaya sebep olmaması için dikkatli davranan sürücü ise sabırla yoluna devam etti, zaman zaman arkadan gelen araçlara engel olmak için yolu kapattı. Bir süre sonra hayvan yoldan çıkarak herkese rahat bir nefes aldırdı.

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