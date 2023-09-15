Erzurum’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.



Kaza, saat 20.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Pasinler yönüne giden 06 FK 7378 plakalı tır ile Türbe yolundan şehir merkezine gelen 06 ABS 696 plakalı otomobil ışık ihlalinden dolayı kavşakta çarpıştı. Otomobilin ağır hasar gördüğü kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.