Erzurum’da trafik kazası: 2 ölü

Erzurum Tortum ilçesinde içinde gece saatlerinde 5 kişinin olduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak dereye düştü.

Kazda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Tortum-Uzundere karayolu arasında bulunan Şahin Tepesi mevkiinde meydana kazada araç sürücü M.A. ile araç bulunan Y.Ö.Y., Y.K, M.B ve M.K yaralandı.

Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.