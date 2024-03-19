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Erzurum’da trafik kazası; 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 10:21
  • Giriş: 19.03.2024 10:21
  • Güncelleme: 19.03.2024 10:21
Kaynak: İHA
Erzurum’da trafik kazası; 4 yaralı

Erzurum’un Tortum ilçesinden kent merkezi yönüne hareket eden araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

Erzurum-Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi civarında Mustafa Ö’nün kullandığı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada sürücü Mustafa Ö ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. 

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