Erzurum’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak orta refüje düştü. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-Kars karayolu Pasinler ilçesinde meydana geldi. Erzurum istikametinden Pasinler istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak orta refüje uçtu. Ters dönen aracın içerisinde 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Kars karayolunda trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.