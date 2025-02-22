Erzurum’da trafik kazası: 7 yaralı

Erzurum'da 2 aracın karıştığı trafik kazasından 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Aliravi Caddesi’ndeki kavşakta Mete M.’nin idaresindeki 27 ALK 09 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. idaresindeki 27 ALK 09 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Üniversites Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.