Erzurum’da uyuşturucu operasyonu; 4 şüpheli tutuklandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat tarihinde 44,04 gram afyon sakızı maddesi ve 181 adet sentetik ecza ele geçirildi. S.L. (32) isimli şahsa işlem yapılarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 28 Şubat 2024 tarihinde 5 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ve 17 bin 190 TL ele geçirildi. N.B. (60) isimli şahıs hakkında işlem yapılarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

02 Mart 2024 tarihinde 23,97 gram metamfetamin maddesi, 1,96 gram esrar maddesi ve 1,04 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan A.A. (33) sevk edildiği adli makaklarca tutuklandı.

03 Mart 2024 tarihinde 1 kilo 160 gram gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmada R.Y. (27) isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.