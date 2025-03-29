Erzurum’da yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan ve çevresinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uzmanlar bölge için çığ tehlikesi uyarısını yineleyerek, "Bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.