Erzurumspor – Boluspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken, zirve yarışını ve alt sıraları doğrudan etkileyen önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Lider BB Erzurumspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadele, haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. “Erzurumspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları ise taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın tüm detayları…

ERZURUMSPOR – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor ile Boluspor arasındaki mücadele 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak.

ERZURUMSPOR – BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.

ERZURUMSPOR – BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN ÖNEMİ VE TAKIMLARIN HEDEFLERİ

BB Erzurumspor, 75 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı bu mücadelede galibiyet serisini sürdürerek rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.

Boluspor ise 42 puanla 14. sırada bulunuyor. Konuk ekip, son 5 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek ve alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

PUAN DURUMU VE GENEL GÖRÜNÜM

Takım Puan Sıralama BB Erzurumspor 75 1. Boluspor 42 14.

ERZURUMSPOR’UN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

“Dadaşlar” olarak bilinen BB Erzurumspor, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla zirvede yer alıyor. Bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacak.

BOLUSPOR’UN KRİTİK MÜCADELESİ

Boluspor için bu karşılaşma sadece bir deplasman maçı değil, aynı zamanda ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Alınacak puan ya da puanlar, takımın moralini yükseltebilir.

Erzurumspor – Boluspor maçı ne zaman?

Karşılaşma 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacaktır.

Erzurumspor – Boluspor maçı saat kaçta?

Maç saat 17:00’de başlayacaktır.

Erzurumspor – Boluspor hangi kanalda?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacaktır.

Erzurumspor kaçıncı sırada?

BB Erzurumspor 75 puanla ligde 1. sırada yer almaktadır.

Boluspor kaçıncı sırada?

Boluspor 42 puanla 14. sırada bulunmaktadır.