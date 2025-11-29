Erzurumspor'dan farklı galibiyet

1. Lig’in 15. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın önemli anları:

19. dakika: Erzurumspor sol kanattan etkili geldi. Giorbelidze’nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Eren Tozlu kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İsa Doğan topu gole izin vermedi.

45+2. dakika: Sefa Akgün’ün sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu Orhan Ovacıklı kontrol etti. Deneyimli oyuncunun arka direğe gönderdiği ortaya iyi hareketlenen Mustafa Fettahoğlu’nun ayak içi vuruşunda top, kaleci İsa’nın sağından ağlarla buluştu. 1-0

53. dakika: Mustafa Fettahoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Sefa Akgün ortasını yaptı. Arka direkte bomboş kalan Eren Tozlu, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 2-0

69. dakika: Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Orhan Ovacıklı’nın ortasında bir kez daha sahneye çıkan Eren Tozlu, kale sahasında yükselerek topu kafayla filelere gönderdi. 3-0

90. dakika: Crociata’nın ara pasında savunma arkasına sarkan Cheikne Sylla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü. 90+3. dakika: Sefa Akgün’ün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Amar Gerxhaliu kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi. 4-0.

1. Lig'de 13.30'da başlayan diğer maçta Iğdır FK, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.