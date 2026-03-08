Erzurumspor durdurulamıyor: 12 maçta 12 galibiyet

1’inci Lig’de liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, yakaladığı galibiyet serisiyle sezonun en formda takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Mavi-beyazlı ekip son 12 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Erzurum temsilcisi, ilk haftalarda 9 beraberlik, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 30 kez havalandıran mavi-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

Ligin 16’ncı haftasında Boluspor deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından Erzurumspor FK, evinde Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından çıkışa geçen mavi-beyazlı ekip, Bandırmaspor deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle seriye başladı.

Erzurum temsilcisi son 12 maçta rakiplerine üstünlük kurarak 38 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.

TARİHİ SKORLAR

Erzurumspor FK bu sezon iki farklı galibiyetle kulüp tarihine de geçti. Mavi-beyazlı ekip ligin 25’inci haftasında Adana Demirspor’u 7-0, 29’uncu haftasında ise Manisa Futbol Kulübü’nü 8-1 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetlerini elde etti.

Lig tablosunda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 63 puana ulaşan Erzurumspor FK, zirvede yer alıyor.

Takımın gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri olan Eren Tozlu da sezonun dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Tecrübeli futbolcu 19 golle gol krallığı yarışında, 21 golü bulunan Mbaye Diagne’nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

“OYUNCULAR KARİYER REKORLARINI KIRIYOR”

Manisa FK karşısında alınan farklı galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Serkan Özbalta, oyuncularının sezon boyunca önemli bir performans sergilediğini söyledi.

Özbalta, “1-0 kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz, bu skorla kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz. Ancak oyuncularımızın sezonu iyi geçirmesi, kariyer rekorları kırmaları ve farklı oyuncuların gol ile asist katkısı vermesi hem oyuncularımız hem de kulübümüz adına bizi mutlu ediyor. Bu açıdan önemli bir galibiyetti” ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine de değinen Özbalta, Erzurum’da soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek, sezonun kalan bölümünde ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini vurguladı.

“DAHA BÜYÜK HEDEFLERE YÜRÜYORUZ”

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ise 8-1’lik Manisa FK galibiyetinin ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Dal, taraftarın desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu başarı bir son değil, daha büyük hedeflere yürüyüşümüzün güçlü adımlarından biridir. Hep birlikte aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasında takım kaptanlarından Eren Tozlu’ya da özel olarak teşekkür eden Dal, deneyimli futbolcunun sezon boyunca sergilediği performansın takıma önemli katkı sağladığını ifade etti.