Erzurumspor-Eyüpspor maçı İstanbul’da

Erzurumspor ligin son maçında Eyüpspor ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 33 maçta aldığı 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 44 puanla 10. sırada yer alan Erzurumspor, kalesinde 30 gol görürken rakip fileleri de aynı şekilde 30 defa havalandırdı. Erzurumspor’un üç puanı da TFF tarafından eksikliklerini tamamlamadığı gerekçesiyle silinmişti.

Normalde ligin son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde lider Eyüpspor ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı takım, alınan kararla bu karşılaşmayı İstanbul Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’na aldığı öğrenildi. Erzurumsporlu oyuncular İstanbul’da oynanan Ümraniye maçı sonrası Eyüpsor maçı hazırlıkları için yine İstanbul’da bir araya gelecekler.

TFF tarafından yapılan açıklamada da; 11 Mayıs 2024 tarihinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı oynanacak olan Erzurumspor-Eyüpspor maçının saat 16:00’da başlayacağı belirtildi. 34. haftanın bu karşılaşmasında maraton biletleri 100 TL, kale arkası 50 TL ve misafir 65 TL olarak Erzurumspor’un sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.