Erzurumspor FK, 12 haftada hanesine 16 puan yazdırdı

Puan cetvelinde 9. sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de yenilgi alarak geride kalan 12 haftayı 16 puanla bitirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, bu sezon çıktığı 12 müsabakada 16 puan toplayarak ligde 9. sırada yer aldı.

Geride kalan 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşayan mavi-beyazlı ekip, 12 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.

Transfer yasağı olması nedeniyle büyük çoğunluğu geçen seneden oyuncu kadrosuyla yoluna devam eden Erzurum temsilcisi, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlı ekip, iç sahadaki 6 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, dış sahadaki 6 karşılaşmada bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle geride kalan 12 haftayı 16 puanla tamamladı.

Ligde 9. sırada yer alan Erzurumspor FK'de Eren Tozlu, attığı 5 golle takımına önemli katkı sağlamanın yanı sıra 12 maçta da forma şansı bularak en istikrarlı futbolcular arasında yer aldı.

Takımın en golcü ismi olan Eren Tozlu'nun dışında Özgür Sert, Muhammed Furkan Özhan, Celal Hanalp, Roshuovel ve Yakup Kırtay da skora katkı yaptı.

Ligin 12 haftalık periyodunda 25 kez sarı kartla cezalandırılan Erzurumspor FK, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından 24 Kasım Cuma günü Sakaryaspor'a konuk olacak.