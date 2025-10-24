Erzurumspor FK - Eminevim Ümraniyespor: 2-0

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk.13 Amar), Orhan Ovacıklı (Dk.73 Ali Ülgen), Baiye, Giorbelidze, Grociata (Dk.73 Sylla), Rodriguez (Dk.85 Furkan Özhan), Benhur Keser (Dk.73 Adem Kabak), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

ÜMRANİYESPOR: Cihan - Dokanovic (Dk. 77 Yusuf Saitoğlu), Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 46 Talha Bartu), Oğuz Yıldırım, Serkan, Engjell Hoti, Emre, Barış Ekincier, Soukou (Dk. 71 Atalay Babacan), Batuhan Çelik (Dk. 71 Kosoko)

GOLLER: Dk. 65 Mustafa Fettahoğlu, Dk.83 Sylla (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Giorbelidze, Sylla (Erzurumspor FK) Soukou, Serkan, Oğuz Yıldırım, Barış Ekincier (Ümraniyespor)

1’inci Lig’in 11’inci haftasında Erzurumspor, Eminevim Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. 64’üncü dakikada Eren Tozlu ile bir penaltı atışından faydalanamayan ev sahip ekip, 4 hafta aranın ardından 3 puana ulaştı.

15’inci dakikada Orhan Ovacıklı’nın pasıyla buluşan Eren Tozlu’nun şutunda top üsten az farkla auta gitti.

42’nci dakikada Benhur Keser’in sağdan ortasında Dokanovic’e çarpan top kaleci Cihan’da kaldı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Mustafa Fettahoğlu, topu arka direkteki Benhur Keser’e gönderdi. Benhur Keser’in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

63’üncü dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Rodriguez, ceza sahası içinde Oğuz’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.

64’üncü dakikada Eren Tozlu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Cihan ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

65’inci dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Orhan Ovacıklı’nın ortasında Mustafa Fettahoğlu’nun kafa şutunda top kaleci Cihan’a çarparak ağlara gitti: 1-0.

83’üncü dakikada korner çizgisine kadar inen Baiye müsait durumdaki Sylla’yı gördü. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Maçta başka gol olmadı ve Erzurumspor FK sahasında Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.

